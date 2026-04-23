На нефть пролились доллары

Цена нефти марки Brent 23 апреля поднималась выше $105 за баррель, по итогам торгов цена составила $102,5. Ормузский пролив, через который на рынок поступает до 20% нефти, по существу, остается закрытым из-за прекращения переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, на минувшей неделе было зафиксировано падение запасов нефтепродуктов в США. Несмотря на рост цен на нефть, рубль ослабил позиции из-за решения Минфина начать уже в мае покупку валюты в рамках бюджетного правила.

В начале дня 23 апреля стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent на бирже ICE достигала отметки $105,8, что на 3,8% выше значений закрытия среды. По итогам торгов цены остановились на отметке $102,5 за баррель, прибавив с начала недели 13,4%. Таким образом, цены вернулись к уровням, на которых они находились сразу после объявления президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на открытие Ормузского пролива.

Восстановление цен происходит в связи с тем, что ограничения судоходства в Ормузском проливе сохранились. По данным аналитической компании «Эйлер», с 21 по 22 апреля акваторию Персидского залива покинули лишь три судна: иранский нефтяной танкер, танкер-продуктовоз и СУГ-газовоз. При этом с востока на запад Ормузский пролив также пересекли три судна: два нефтяных танкера и один танкер-продуктовоз. «За прошедшие сутки мы не зафиксировали новых отправлений из терминалов Саудовской Аравии в Красном море. В то же время из порта ОАЭ в Оманском заливе вышел в море один танкер с 0,1 млн тонн нефти на борту»,— отмечается в отчете «Эйлера».

В таких условиях застопорившиеся переговоры США и Ирана и захват Тегераном двух судов лишь усилили опасения того, что перебои судоходства в Ормузском проливе сохранятся, а оптимизм двухнедельной давности был чрезмерным. Дополнительным фактором роста стоимости нефти стала свежая статистика по нефтепродуктам в США. По данным Министерства энергетики, товарные запасы бензина упали за минувшую неделю на 4,57 млн баррелей, дистиллятов — на 3,43 млн баррелей.

Впрочем, как отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков, пока рынок не верит в длительное физическое выпадение объемов.

Сохраняется ожидание, что возможные перебои будут частично компенсированы стратегическими резервами и перенаправлением потоков.

Это ограничивает потенциал роста и не дает ценам подниматься к максимумам, установленным в конце марта — начале апреля. В базовом сценарии эксперт ожидает возвращения стоимости нефти на горизонте ближайшей недели в диапазон $85–100 за баррель. «Устойчивый выход выше уровня $100 за баррель возможен только при реальной эскалации с физическим нарушением поставок. В противном случае рынок будет постепенно "сдувать" геополитическую премию и возвращаться ближе к фундаментально обоснованным уровням»,— считает господин Сушков.

Восстановление цен на нефть оказало ограниченное влияние на российский рынок. Индекс Московской биржи вырос лишь на 0,4%, превысив 2771 пункт. Во время утренней сессии биржевой курс юаня опускался на 4 коп., до 10,91 руб./CNY, но уже к полудню вернулся к уровням закрытия предыдущего дня. По итогам торгов он поднялся до 11,07 руб./CNY, прибавив за день 12 коп. Таким образом рынок реагировал на решение Минфина начать операции в рамках бюджетного правила уже в мае. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, покупки валюты с 8 мая по 5 июня составят 300–400 млрд руб. Однако позиции российской валюты в ближайшие недели останутся крепкими: курс доллара останется в пределах 73–78 руб./$, курс юаня — 10,7–11,4 руб./CNY. «До 28 апреля рублю будет помогать апрельский налоговый период — экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом»,— поясняет господин Васильев.

Виталий Гайдаев