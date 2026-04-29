Ростовские фермерские хозяйства приняли 9,3 тысячи экскурсантов в 2025 году

Фермерские хозяйства Ростовской области в 2025 году приняли 9,3 тыс. экскурсантов. Этот показатель почти в два раза превышает результат 2024 года, когда число посетителей составляло 4,9 тыс. человек. Данные приводит «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Кроме того, в фермерских хозяйствах региона останавливались на одну ночь и более 1,7 тыс. туристов. В 2024 году таких гостей было 1,4 тыс. человек.

В настоящее время на территории области работают восемь проектов в сфере сельского туризма. Каждый подобный объект нуждается в подготовке: территория должна быть оборудована инфраструктурой — местами отдыха и питания, парковками и санитарными зонами.

Мария Хоперская