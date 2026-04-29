Продлеваем жизнь дорог: «Ростелеком» расширил систему автоматического контроля большегрузного транспорта в Адыгее

«Ростелеком» завершил строительство и полностью подготовил для ввода в промышленную эксплуатацию два автоматизированных пункта весогабаритного контроля (АПВГК) в Кошехабльском и Красногвардейском районах Республики Адыгеи.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Общее количество АПВГК в регионе, построенных компанией, достигло восьми. Новые пункты на дорогах Майкоп—Гиагинская и Уляп—Тенгинская прошли пусконаладочные работы и в ближайшее время начнут осуществлять мониторинг транспортных потоков. Главная задача весогабаритного контроля — сохранение нормативного состояния дорожного полотна, на которое отрицательно влияет движение перегруженных грузовиков.

Специалисты «Ростелекома» уже подключили комплексы к оптическому интернету по защищенному каналу, чтобы в систему Ространснадзора мгновенно поступала информация о владельце, транспортном средстве и превышении нормативов, если такие зафиксированы.

Архитектура комплексов спроектирована по принципу полной автономности и не предполагает участия операторов во время фиксации нарушений. Каждый пункт включает П-образную раму с датчиками габаритов транспортного средства и участок проезжей части из высокопрочного бетона, в который вмонтированы датчики распределения осевых нагрузок. Конфигурация обеспечивает непрерывный анализ проезжающих большегрузных автомобилей, оперативно выявляет случаи превышения установленных лимитов по массе и размерам и позволяет усилить контроль за соблюдением транспортных регламентов.

Фиксация нарушений направлена на повышение безопасности дорожного движения и на снижение воздействия большегрузных автомобилей на дорожное полотно. АПВГК позволяют исключить субъективный человеческий фактор, обеспечить круглосуточный контроль на ключевых участках дорожной сети и оперативно передавать сведения в уполномоченные органы. В результате дороги служат дольше, а государство экономит средства на их ремонте и содержании.

За 2025 год Ространснадзор вынес 467 постановлений о штрафах на сумму 203 млн рублей на основании показаний всех автоматизированных пунктов весогабаритного контроля Адыгеи.

Азамат Керефов, руководитель Центра безопасности дорожного движения Республики Адыгея: «Расширение сети автоматизированных пунктов весогабаритного контроля в Адыгее — это долгосрочная инвестиция в сохранение дорожной инфраструктуры региона. Новые комплексы дисциплинируют водителей, и главный показатель успешности внедрения технологий — не количество зафиксированных нарушений, а их отсутствие. Для Адыгеи важно поддерживать свои дороги в наилучшем состоянии, ведь у нас развитая и гостеприимная республика, в которой должно быть хорошо и комфортно как жителям, так и многочисленным туристам».

С 2021 года «Ростелеком» построил в республике шесть пунктов АПВГК в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Два последних комплекса реализованы по государственной программе развития транспортной системы Республики Адыгеи.

Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Уже пять лет мы создаем умную систему, которая работает на благо всех участников дорожного движения в Адыгее. Водители получают объективный контроль, а дороги — защиту от перегрузок. Мы стремимся к тому, чтобы каждая поездка в республике была безопасной и в выигрыше оставались все: и автомобилисты, которые едут по ровной трассе, и государство, которое разумно расходует средства, и жители, для которых комфортная поездка — это просто часть нормальной жизни».

«Ростелеком» — стратегический партнер государства в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А, ОГРН 1027700198767

ПАО «Ростелеком»