Двух подростков на мототранспорте остановили в Новороссийске

Сотрудники ДПС Новороссийска отстранили от управления мототранспортом двух подростков, не имевших водительского удостоверения. Об этом сообщили в ГАИ города-героя.

Одного несовершеннолетнего на мотоцикле остановили сотрудники дорожно-постовой службы в станице Раевской, в отношении 16-летнего подростка составили административный материал. Второй нарушитель был выявлен на проспекте Ленина во время управления мопедом.

По информации Госавтоинспекции Новороссийска, 17-летний подросток без прав управления водил мопед, принадлежащий его дедушке. Мужчину привлекли к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему водительских прав. Административная статья предусматривает выплату штрафа в размере 30 тыс. руб.

Мопед и мотоцикл нарушителей переместили на специализированную стоянку, административные материалы направили на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

Кристина Мельникова