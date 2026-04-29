Поиски пропавшей в Туапсе школьницы продолжаются

ДПСО «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю сообщил о распространении в ряде СМИ недостоверной информации о якобы завершении поисков 14-летней девочки. в Туапсе. В отряде подчеркнули, что пресс-служба не давала комментариев по данному случаю и не располагает подтвержденными данными о его актуальном статусе.

Вместе с тем в «ЛизаАлерт» уточнили, что в Темрюкском районе завершены поисковые мероприятия в отношении 11-летней пропавшей девочки. В операции, по данным отряда, участвовали более 700 человек, включая добровольцев из Краснодарского края, Крыма, Адыгеи и Ростовской области, сотрудников профильных служб, представителей администрации Краснострельского сельского поселения, казачества, ветеранов СВО и местных жителей.

Поиски пропавшей в Туапсе школьницы ведутся почти две недели. В ночь на 16 апреля беспилотник попал в жилой дом, в котором пропавшая проживала вместе с семьей, после чего ребенок исчез. Все это время школьницу ищут волонтеры.

