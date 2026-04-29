Рыбинский двигатель ПД-8 испытали шквалистым градом

Созданный рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» двигатель ПД-8 для пассажирского самолета SJ-100 успешно прошел испытания на попадание в облако шквалистого града. Об этом сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха.

Испытания прошли на испытательном стенде «ОДК-Сатурн». Для них изготовили более 3 тонн ледяных горошин. В ходе испытаний имитировалось попадание самолета в шквалистый град на разных высотах и скоростях, при разных температурах воздуха и режимах работы двигателя. В течение 30 секунд двигатель получил ледяные заряды общей массой 220 кг из специальной пушки.

«Испытания доказали надежность ПД-8 в случае попадания самолета в град. Двигатель не потерял своей устойчивости и продолжил работу в штатном режиме»,— прокомментировал замдиректора по продажам ОДК Федор Миронов.

Ранее «Ъ» сообщал, что двигатель ПД-8 может за месяц получить сертификат типа. Такой прогноз сделал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

Двигатели ПД-8 разработаны для замены французско-российских силовых установок SaM146 пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года.

Алла Чижова