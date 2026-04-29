Оператор ТКО «Хартия» показал убыток в 1,2 млрд рублей в 2025 году

Чистый убыток ООО «Хартия», которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ярославской области, составил в 2025 году 1,2 млрд руб. Данные о финансовых результатах размещены в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выручка предприятия в 2025 году выросла и составила 19,9 млрд руб. после 16,5 млрд руб. годом ранее. Убыток прошлого года стал самым большим за последние пять лет. В 2024 году он был в два раза меньше — 0,5 млрд руб., три предыдущих года ООО показывало прибыль. Согласно опубликованной отчетности, в прошлом году выросли себестоимость продаж и управленческие расходы.

ООО «Хартия», по данным сайта компании, оказывает услуги по обращению с ТКО в нескольких регионах России. Компания работает на территориях Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы, Ногинской зоны Московской области, Ярославской области, ряда районов Тульской и Владимирской областей. Общая площадь обслуживаемых территорий составляет 56 210 км, а охват населения — более 7,7 млн человек.

В Ярославской области «Хартия» работает с 2018 года. В 2026 году соглашение с «Хартией» в регионе завершается, ранее в компании заявили, что планируют принять участие в новом конкурсе.

Антон Голицын