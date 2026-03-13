«Хартия» планирует продолжить работу с ТКО в Ярославской области

Действующий региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Хартия» планирует продолжить работу в Ярославской области после окончания действия контракта. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Хартия» Сергей Сушков.

Соглашение с «Хартией» закончится в 2026 году. Правительство области будет проводить конкурс по выбору нового регионального оператора, на который намерен заявиться и действующий оператор.

«После объявления условий контракта мы планируем принять участие в конкурсе. За время работы в регионе компания накопила колоссальный опыт и создала мощную производственную базу для транспортировки и обработки отходов»,— сказал господин Сушков.

При этом он признал наличие проблем с уборкой и содержанием контейнерных площадок и отметил, что это не входит в зону ответственности «Хартии» в рамках контракта.

«Ситуация на данный момент нормализуется. Надеемся, что в перспективе совместно с муниципалитетами Ярославской области эта ситуация изменится и мы сможем оказывать более качественную услугу для населения»,— прокомментировал представитель компании.

12 марта губернатор Ярославской области Михаил Евраев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможной смене регионального оператора, сказал, что в настоящий момент никаких решений нет.

«Финальных решений никаких нет. "Хартия" это останется или не "Хартия", я сейчас вам не скажу. Это зависит от многих факторов. Сейчас мы над этим работаем. Претензий хватает, и задача принципиально изменить ситуацию с вывозом мусора. Но дело не только в "Хартии". Дело еще и в том, как у нас убираются территории вокруг контейнерных площадок. Как это контролируется со стороны наших муниципальных образований»,— сказал губернатор.