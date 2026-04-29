На Кубани реализуют 118 соглашений ГЧП и МЧП на 377 млрд рублей

В Краснодарском крае реализуют 118 соглашений государственно-частного (ГЧП) и муниципально-частного партнерства (МЧП) с общим объемом инвестиций 377 млрд руб. Доля частных средств достигает 318,5 млрд руб. (более 84%). Об этом в интервью «Ъ-Кубань» рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Министр уточнил, что из 118 соглашений 39 — концессионные. Объем инвестиций по ним достигает 174,5 млрд руб. инвестиций, из которых 130,2 млрд руб. — частные средства. В частности, 30 проектов реализуют в сфере жилищно-коммунального хозяйства и восемь — в социальной сфере (строительство и эксплуатация школ, детских садов, объектов спорта, объектов культуры и отдыха). Одно концессионное соглашение заключено в транспортной сфере.

Алексей Юртаев отметил две концессии. В рамках первой в Туапсинском округе создадут современный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Объем привлекаемых инвестиций — 7 млрд руб. Вторая — соглашение, в рамках которого в Армавире создают и реконструируют системы водоснабжения и водоотведения.

«Здесь Краснодарский край выступил самостоятельной стороной соглашения. Срок концессии — 49 лет, объем инвестиций — 29 млрд руб., из которых 26,6 млрд руб. — это средства частного партнера. По сути, в Армавире полностью модернизируют водопроводную сеть, что напрямую повлияет на качество жизни сотен тысяч жителей»,— рассказал министр.

Маргарита Синкевич