Из Геленджика в Туапсе направили делегацию для ликвидации ЧС

Из Геленджика в Туапсе отправилась делегация для участия в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей после атаки беспилотных летательных аппаратов. В состав группы вошли сотрудники администрации курорта, спасатели, представители внутригородских округов, специалисты строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса.

О направлении помощи сообщил глава Геленджика Андрей Богодистов. По его словам, колонна выехала в Туапсе ранним утром. Работа по поддержке соседнего муниципалитета будет организована на ежедневной основе с учетом текущих потребностей территории.

В делегацию включены специалисты различных направлений, что позволит задействовать их как в аварийно-восстановительных работах, так и в обеспечении городской инфраструктуры. Ожидается, что сотрудники коммунальных служб и строительного сектора смогут подключиться к устранению последствий происшествия, восстановлению объектов и расчистке территорий.

Необходимость межмуниципальной помощи связана с масштабом происшествия в Туапсе, где в ночь на 28 апреля произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода после падения обломков беспилотников. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

На фоне сложившейся обстановки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел на территории Туапсинского муниципального округа режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Решение принято для оперативной координации сил и средств, а также ускорения ликвидации последствий происшествия.

В Туапсе также прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Накануне вечером он провел заседание оперативного штаба, где были определены дальнейшие меры по тушению пожара, обеспечению безопасности жителей и предотвращению экологических рисков.

По поручению губернатора к ликвидации последствий ЧС дополнительно привлекаются силы и техника из близлежащих муниципалитетов. Речь идет как о подразделениях спасателей, так и о резервах дорожных служб, строительных организаций и коммунальных предприятий.

Мария Удовик