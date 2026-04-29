Путин заявил о риске экологической катастрофы после удара по Туапсе

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по объектам гражданской инфраструктуры в Туапсе могут повлечь серьезные экологические последствия. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания, посвященного вопросам обеспечения безопасности.

По словам президента, в последнее время фиксируются атаки беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты. В качестве примера он привел ситуацию в Туапсе, где повреждения инфраструктуры потенциально способны привести к масштабным экологическим рискам.

Владимир Путин отметил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил ему о текущей обстановке в городе. По словам главы государства, серьезных угроз на данный момент не зафиксировано, а жители и службы справляются с возникающими вызовами.

Ранее в Туапсе после ночной атаки беспилотников произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, сообщалось о разливе нефтепродуктов в реку Туапсе. На месте продолжаются аварийно-спасательные и восстановительные работы.

Для координации ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в город прибыл губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев поручил дополнительно привлечь силы и технику из соседних муниципалитетов. Речь идет как о подразделениях спасателей, так и о резервах дорожных служб, строительных организаций и коммунальных предприятий.

В помощь туапсинским службам уже прибыли специалисты из Республики Адыгея. Кроме того, ожидается прибытие сводных отрядов из Ростовской области и Ставропольского края. Дополнительные силы направляются для ускорения тушения пожара, расчистки территории и предотвращения возможного распространения загрязнений.

На фоне сложившейся ситуации в Туапсинском муниципальном округе ранее был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Этот режим позволяет оперативно использовать дополнительные ресурсы и принимать необходимые решения для защиты населения и инфраструктуры.

Также в Туапсе прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он осуществляет контроль за ходом тушения пожара на нефтеперерабатывающем предприятии и координирует действия федеральных и региональных служб на месте происшествия.

Мария Удовик