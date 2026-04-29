Телебашня в Сочи включит праздничную подсветку 1 мая

В Сочи 1 мая телебашня включит тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь Праздника Весны и Труда. Праздничное световое оформление будет работать вечером и станет частью всероссийской акции, охватывающей десятки городов страны.

По информации Российской телевизионной и радиовещательной сети, на медиафасаде телебашни курорта появятся государственный флаг России, изображение голубя мира с масличной ветвью, воздушные шары, а также букеты ромашек. Световое панно дополнят праздничные надписи «С Праздником Весны и Труда!» и «Мир, Труд, Май!».

Иллюминация будет работать с 20:30 до 23:00. Запуск подсветки запланирован с наступлением сумерек, когда визуальные эффекты наиболее заметны и позволяют в полной мере оценить оформление объекта.

Телебашня в Сочи традиционно участвует в федеральных праздничных акциях, посвященных государственным и памятным датам. Тематическая подсветка используется как элемент праздничного оформления городской среды и визуального сопровождения значимых событий.

В этом году световые шоу, приуроченные к 1-му Мая, пройдут одновременно на телебашнях и высотных объектах связи в различных регионах России. В числе городов-участников названы Благовещенск, Братск, Брянск, Воронеж, Грозный, Казань, Кострома, Магас, Майкоп, Москва, Мурманск, Назрань, Нальчик, Омск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Уфа, Челябинск, Черкесск, Якутск и Ярославль, уточнили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Мария Удовик