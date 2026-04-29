Черные дни

В апреле Туапсинский район неоднократно подвергался атакам беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 28 апреля произошла уже третья атака. В результате падения обломков БПЛА на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и в порту возник пожар, произошел выброс нефтепродуктов, жителей близлежащих домов эвакуировали, а специалисты фиксируют превышение концентраций вредных веществ в воздухе.

Первые за месяц удары по Туапсе ВСУ нанесли в ночь на 16 апреля. Беспилотники атаковали порт, жилые дома и коммунальную инфраструктуру. Были повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов, здания двух учебных заведений и музыкальной школы. Погибли два человека, семеро пострадали. В порту начался пожар.

О следующей атаке стало известно 20 апреля. Украинские БПЛА снова ударили по городскому порту, пожар возобновился. Погиб один человек, двое пострадали. Были повреждены здания начальной школы, детского сада, музея, церкви, многоквартирного дома, газовая труба. Уже после этих событий руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко обратил внимание, что фактическое загрязнение началось раньше официальных замеров: следы нефтепродуктов фиксировались на поверхностях еще до дождя, а «черный дождь» наблюдался не только в Туапсе, но и на расстоянии более 20 км — в Кривенковской и Георгиевской. По его подсчетам, площадь загрязнения уже тогда превышала 15 тыс. га. Эколог Жора Каваносян, комментируя ситуацию, пояснил, что дым и сажа от пожара могут оседать на фасадах домов, особенно при дожде, который прибивает к поверхности все, что летает в воздухе, а контакт с кожей может вызывать дерматиты.

Третья атака произошла в ночь на 28 апреля. Беспилотную опасность в Туапсе объявили в 0:51, отменили в 5:18. Через полчаса оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре на Туапсинском НПЗ из-за падения обломков беспилотника. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа атаковали нефтеперерабатывающий завод и порт.

На НПЗ начался пожар. Около 9:30 мэр Туапсе Сергей Бойко сообщил, что огонь может распространиться дальше. Жителей ближайших домов эвакуировали. Пункт временного размещения развернули на базе школы №6. Позже жителей начали переводить в гостиницу с горячим питанием. Всего эвакуировали 58 жителей. В эвакопункте к вечеру оставались 26 человек, затем их тоже разместили в гостинице. В пункте эвакуации находился 31 человек, в том числе девять детей.

Господин Каваносян, оценивая произошедшее, отметил, что существуют предельно допустимые концентрации вредных веществ: для сажи это 5/100 миллиграмма на кубический метр, для ксилола — 4 сотых миллиграмма на кубический метр. Если загрязнение превышает эти значения, находиться рядом с зоной ЧП опасно, особенно для групп риска — пенсионеров, детей, людей с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он заявил, что эвакуировать таких людей следовало в первую очередь, и назвал решение об эвакуации правильным.

Утром 28 апреля в тушении пожара задействовали 164 человека и 39 единиц техники. Позднее количество задействованных специалистов составило 220 человек при более чем 50 единицах техники. В течение дня прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края.

В ходе пожара произошли вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара №3, сообщил начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин. Горючее попало на проезжую часть, несколько автомобилей получили повреждения. Ситуация, по словам господина господина Клушина, оставалась под контролем экстренных служб.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации в Туапсе. Глава государства поручил господину Куренкову вылететь в Туапсе для контроля за ликвидацией пожаров. По прибытии в Краснодарский край он на вертолете облетел акваторию Черного моря. По его решению привели в готовность группировку водолазов в районе Туапсе для обследования акватории на предмет разлива нефтепродуктов. Господин Куренков провел оперативное совещание, принял решения по тушению пожара, ликвидации последствий и обеспечению жизнедеятельности населения.

Специалисты МЧС сообщили о выбросе нефтепродуктов на горящем НПЗ. Роспотребнадзор начал отслеживать состояние воздуха на прилегающих территориях. Концентрация опасных продуктов горения в атмосфере превышает норму. Рекомендации по повышенной осторожности действуют для микрорайонов Грознефть, Сортировка, Звездный. Жителям рекомендовали сократить время нахождения на открытом воздухе, особенно в утренние и вечерние часы, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, использовать маски и респираторы. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, с ночи 28 апреля в медицинские учреждения региона не поступало обращений с признаками отравления продуктами горения либо нефтепродуктами.

В Туапсе и Шепсинском сельском округе была приостановлена подача воды. Глава муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что это произошло из-за повреждения системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, расположенной на территории горящего НПЗ.

Позднее, в районе 18:00, по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на территории всего Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня. Губернатор поручил привлечь дополнительные силы и технику из близлежащих муниципальных образований, в том числе из резерва дорожных служб и строительных организаций. Приняли решение при необходимости временно перераспределять учеников школ Туапсе в другие учебные заведения, чтобы не останавливать образовательный процесс. Несмотря на пожар 28 апреля, ликвидацию последствий предыдущих атак продолжили. В уборке берегов Черного моря и реки Туапсе участвовали около 360 человек и более 60 единиц техники. На территории морского терминала и на береговой полосе центрального пляжа выставили боновые заграждения, в устье реки Туапсе установили нефтеловушки. С береговой полосы собрали и вывезли на утилизацию более 7 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Мэр Сергей Бойко сообщил, что к 28 апреля убрали около 7,3 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Как подчеркнули в Оперштабе региона, загрязнение носит локальный характер. Группировку специалистов и техники продолжили наращивать. Глава региона назвал ситуацию непростой, но контролируемой, а также поблагодарил всех, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии.

Как отметил глава МЧС России Александр Куренков, купирована главная угроза — остановлено истечение горящей нефти. В числе приоритетных задач он обозначил скорейшую ликвидацию открытого горения на НПЗ и утилизацию загрязненного грунта в прибрежной зоне.

Президент Владимир Путин заявил, что удары беспилотников по объектам инфраструктуры в Туапсе могут повлечь серьезные экологические последствия.

Мария Удовик