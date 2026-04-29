Новые инвестпроекты на Ставрополье дадут 2,3 тысячи рабочих мест в регионе

В первый день Кавказского инвестиционного форума делегация Ставропольского края подписала семь соглашений на создание в регионе инвестпроектов. Об этом в своем telegram-канале в Max сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Вместе эти проекты дадут краю более 2,3 тыс. новых рабочих мест. Также мы провели рабочие встречи по вопросам развития овцеводства, коммунальной инфраструктуры, туризма. Форум продолжается. Впереди новые соглашения и решения»,— написал господин Владимиров.

Как сообщалось ранее, на полях форума было подписано соглашение о строительстве в Кисловодске гостиничного комплекса за 10 млрд руб. Проектом займется ООО «Группа Агроком» из Ростовской области. Также подписано соглашение о строительстве в регионе производства нити для противоградовых сеток, которым займется АО «Щелково Агрохим». Кроме того, компания «Аксис» планирует построить в Шпаковском районе логистический центр.

