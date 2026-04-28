В Ставропольском крае появится новое импортозамещающее производство

На Кавказском инвестиционном форуме заключено двустороннее соглашение между Ставропольским краем и АО «Щелково Агрохим». Документ предусматривает реализацию инвестиционного проекта в Минераловодском округе. Об этом сообщили в минэкономразвития региона.

В рамках проекта запланировано строительство завода по производству противоградовой сетки и полимерной нити. Как отметили стороны, новое предприятие станет уникальным производством, направленным на укрепление продовольственной безопасности региона и страны в целом.

Компания «Щелково Агрохим» работает на рынке 28 лет и входит в число лидеров по выпуску средств защиты растений. Основное направление деятельности предприятия — производство пестицидов, агрохимикатов и биопрепаратов для защиты и питания сельскохозяйственных культур. Организация участвует в программе импортозамещения.

Мария Хоперская