В Кисловодске построят гостиничный комплекс за 10 млрд рублей

В Кисловодске планируют построить гостиничный комплекс за 10 млрд руб. Проектом займется ООО «Группа Агроком» из Ростовской области. Соответствующее соглашение подписали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и директор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий.

Объект создаст сотни новых рабочих мест. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты от реализации проекта составят до 400 млн руб.

Кроме того, «Агроком» намерен реализовать на Ставрополье ряд девелоперских проектов до 2036 года.

Мария Хоперская