Сочи теряет берега

Администрация Сочи подготовит корректировки ранее утвержденных правительством РФ мероприятий по укреплению и защите прибрежной полосы курорта. Параллельно к поиску современных решений по берегоукреплению власти привлекают ученых. В настоящее время пляжная полоса в Сочи составляет порядка 40 км при общей длине береговой линии курорта более 96 км. Экономисты полагают, что ввод в оборот дополнительных 20–30 км пляжной полосы даст мультипликативный экономический эффект, однако без поддержки федеральных властей и частных инвесторов эту работу, оцениваемую в несколько миллиардов рублей, провести невозможно. Ученые в свою очередь предупреждают, что без принятия кардинальных мер в ближайшие десять лет могут быть утрачены пляжи в популярных курортных поселках.

Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, мэр Сочи Андрей Прошунин инициировал работу по корректировке перечня мероприятий комплексного развития города, утвержденного в 2021 году распоряжением правительства РФ № 3143-р. Власти города намерены актуализировать раздел, касающийся укрепления береговой линии, чтобы добиться выделения средств из федерального бюджета на эти цели. Муниципалитет направил в правительство страны предложение сформировать специальную рабочую группу на федеральном уровне.

Отмечается, что пять лет назад согласно утвержденному документу стоимость укрепления 4 км береговой полосы Лазаревского района составляла более 1,5 млрд руб. Всего по новому генплану Сочи до 2044 года протяженность пляжей на курорте планируется увеличить на 30 км.

В настоящее время на курорте благоустроено чуть более 40 км береговой полосы из 96 км. Ежегодно открывается около десяти новых пляжных территорий. В 2026 году, по данным мэрии, в Сочи увеличат число благоустроенных пляжных территорий до 185, определены 11 новых территорий.

Власти курорта констатируют, что для сохранения сочинских пляжей необходимы современные решения по берегозащите. «Сезонные штормы и ветровая нагрузка ускоряют деградацию береговой полосы. Ежегодно в отсутствии комплексных мер на таких территориях море “съедает” до 10 см гальки. Негативное влияние на берег оказывает бездумная застройка, оползневые процессы и прочие факторы»,— рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Так, в результате штормов в феврале и апреле 2026 года частично пострадала морская набережная в районе муниципальных пляжей «Огонек–2» и «Лазурь». Была разрушена подпорная стена протяженностью более 20 м, на променаде произошла просадка грунта. Участок временно закрыт для выполнения срочных ремонтных работ.

Наглядным негативным примером, как подчеркивают в администрации, является набережная и пляж «Прозрачный» в поселке Лоо Лазаревского района, которые получили значительные разрушения вследствие штормов 2021–2024 годов. Частично на данной территории вводился режим чрезвычайной ситуации. Береговая полоса в настоящее время включена в перечень опасных и запрещенных для купания мест.

По данным АО ЦНИИТС Научно-исследовательский центр «Морские берега», в настоящий момент безотлагательных мероприятий по берегоукреплению требуют более 17 км береговой полосы города Сочи. Такие выводы специалисты центра сделали в 2025 году в ходе научного исследования по комплексному анализу береговой полосы морского побережья с фиксацией прогрессирующих процессов размыва и возможности создания новых пляжей, выполненному совместно с администрацией курорта.

Как рассказал «Ъ-Сочи» директор филиала АО ЦНИИТС «Научно-исследовательский центр „Морские берега“» Роман Тлявлин, состояние берегозащитных сооружений на черноморском побережье Сочи оценивается как неудовлетворительное, а отсутствие комплексного подхода к решению проблемы в ближайшие десять лет может привести к исчезновению естественных пляжей в ряде популярных курортных поселков.

«В настоящее время состояние берегозащиты на морском побережье города Сочи неудовлетворительное. Основная причина — это отсутствие комплексного подхода к берегозащите. Если ничего не делать, то за десять лет могут окончательно исчезнуть естественные пляжи в поселках Лоо, Лазаревское и на других участках»,— предупредил эксперт.

По его оценкам, уже через десять лет безотлагательных мер потребуют более 30 км береговой линии. Господин Тлявлин подчеркнул, что пляж является не только ценным рекреационным ресурсом, но и оптимальным естественным гасителем волновой энергии. Его сокращение, по словам ученого, приведет к еще более интенсивным разрушениям сооружений, расположенных на берегу, во время штормов.

«Эллинги, железнодорожный путь и его инфраструктура, пляжные сооружения, набережные — все это будет подвергаться разрушениям во время штормов с еще большей интенсивностью»,— резюмировал директор научно-исследовательского центра.

В этом году власти Сочи привлекли ученых к работе по поиску современных решений для сохранения прибрежной полосы курорта. В апреле 2026 года первое заседание Научного совета, созданного по инициативе Андрея Прошунина, посвятили вопросам берегоукрепления и морских гидротехнических сооружений. Профессор кафедры строительства и сервиса факультета инновационных, инженерных и цифровых технологий Сочинского государственного университета Константин Макаров предложил разработать прогностическую систему и рассмотреть возможность создания генеральной схемы берегоукрепления для города по практике советского периода. Это, по его мнению, поможет сформулировать эффективный комплекс мер для пресечения деградации пляжной полосы.

«Состояние пляжной полосы является ключевым показателем развития туризма и благополучия морского побережья, особенно в границах курортных зон. Мы рассматриваем морские пляжи как важнейшие природоохранные объекты для человека и для окружающей среды: пляж защищает берег от волнового воздействия и обеспечивает развитие прибрежной флоры и фауны.

В последние годы мы наблюдаем определенные сложности: сокращение ширины пляжной полосы, последствия неорганизованной застройки русел рек, снабжающих естественным образом наши пляжи галькой, отсутствие источников финансирования на содержание, ремонт и строительство берегозащитных сооружений.

Мы уже предпринимаем конкретные шаги для комплексного решения вопроса берегоукрепления. Будущие поколения смогут ощутить благо, если мы, объединив усилия с учеными и органами государственной власти, начнем действовать сегодня»,— отметил глава Сочи Андрей Прошунин.

Как отметил в беседе с «Ъ-Сочи» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел, емкость действующих пляжей Сочи оценивается более чем в 300 тыс. человек. По его словам, если ввести в полноценный оборот еще 20–30 км пляжной полосы, экономический эффект будет не линейным, а мультипликативным.

«Это даст прирост не только по числу отдыхающих, но и по средней продолжительности пребывания, по выручке отелей, санаториев, ресторанов, мелкой торговли, экскурсионного и транспортного бизнеса»,— уверен эксперт. Для Сочи, добавил он, это особенно важно, поскольку дефицит качественной пляжной инфраструктуры в высокий сезон часто становится ограничителем не спроса, а вместимости.

Источники финансирования для таких работ, считает Кырлан Марчел, могут быть только смешанными. «Берегозащита в Сочи — слишком дорогая и слишком системная задача, чтобы ее можно было закрыть лишь силами муниципального бюджета. Поэтому базовым должен оставаться многоуровневый контур: федеральное участие, краевое софинансирование, муниципальные вложения и частный капитал там, где берегозащита прямо повышает стоимость конкретных гостиничных, санаторных или девелоперских активов»,— пояснил эксперт.

Как отмечают в мэрии курорта, на федеральном уровне понимают, что бюджет Сочи не справится с дорогостоящими проектами берегоукрепления и берегозащиты. Летом прошлого года в ходе выездного заседания комитета Госдумы по строительству и ЖКХ рассматривались вопросы инженерной защиты территорий, подверженных оползневым процессам, а также меры, направленные на берегоукрепление и сохранение рекреационной емкости пляжных территорий. Председатель комитета Сергей Пахомов и его заместитель Сергей Колунов, а также глава Сочи Андрей Прошунин осмотрели пляжные территории в районе набережной в Лоо, поврежденной в результате штормовых нагрузок, и оползневой участок в микрорайоне Мамайка. Федеральные парламентарии подтвердили, что данные вопросы действительно выходят за рамки возможностей муниципалитета и необходимо участие органов федеральной исполнительной власти.

Александра Локтионова