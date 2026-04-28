Главные новости за 28 апреля. Ростов-на-Дону и область

Краснодарский краевой суд подтвердил приговор в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой, начальника Судебного департамента в Ростовской области Андрея Рощевского и председателя районного суда Георгия Бондаренко. Елена Золотарева приговорена к 15 годам колонии общего режима со штрафом в 170 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 15 лет. Она также лишена почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.

Следственный отдел по Первомайскому району Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) по факту аварии с участием такси и автобуса. ДТП произошло утром 28 апреля в районе улицы Щедрина, 22. 34-летняя девушка-пассажир скончалась, а водитель такси получил травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.

Закупку оборудования для «Ростовского областного музея краеведения» приостановили из-за жалобы. Начальная максимальная цена контракта составляет 55,4 млн руб. Согласно документации, заявки от потенциальных участников принимались до 5 мая 2026 года, а исполнение контракта должно завершиться до 31 августа 2026 года.

В Ростове-на-Дону обрушился шпиль ротонды на крыше здания на углу Большой Садовой и Буденновского проспекта. Дом признан объектом культурного наследия регионального значения.

Из-за ограничения возможности привлечь потенциальных арендаторов для мероприятий, стадион «Ростов-Арена» не окупает свое содержание. В 2025 году стадион получил 114,9 млн руб. с аренды, проведения футбольных матчей и размещения рекламы на медиафасаде, а на содержание было потрачено 299,2 млн руб.