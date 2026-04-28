Закупку оборудования для музея в Ростове на 55,4 млн рублей приостановила ФАС

Закупку оборудования для «Ростовского областного музея краеведения» приостановили из-за жалобы. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 55,4 млн руб. Согласно документации, заявки от потенциальных участников принимались до 5 мая 2026 года, а исполнение контракта должно завершиться до 31 августа 2026 года. В перечень закупки входили два системных блока общей стоимостью почти 1,6 млн руб.), две интерактивные панели на сумму 714 тыс. руб., а также дополнительно две интерактивные панели с другим кодом классификатора за 320 тыс. руб.

Кроме того, заказчику требовались четыре стационарных проектора с яркостью не менее 8 тыс. люмен общей стоимостью 12,9 млн руб., два портативных проектора на 1,6 млн руб. и десять портативных проекторов, поддерживающих формат 16:9 за 7 млн руб. Кроме того, в списке значатся светодиодный экран стоимостью 3,5 млн руб., сервер 6,6 млн руб., три профессиональных дисплея на 497 тыс. руб. и видеостена из четырех панелей за 3,5 млн руб.

Предписание о приостановке определения поставщика выдало Ростовское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС).

