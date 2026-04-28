Власти Краснодара рассчитывают, что в июне Тургеневский мост полностью откроют для транспорта

Движение автомобилей по стороне Тургеневского моста, ведущей из Республики Адыгея в Краснодар, планируется возобновить в середине мая. Одновременно для завершения работ на разделительной полосе будет временно закрыт проезд по правой стороне сооружения, передает пресс-служба городской администрации.

Капитальный ремонт моста начался год назад в рамках краевой программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Краснодара «25/35», инициированной губернатором Вениамином Кондратьевым. Как отметил глава города Евгений Наумов, работы находятся на завершающей стадии, и власти рассчитывают, что уже в июне движение будет открыто по всем полосам.

Точные сроки полного восстановления движения будут объявлены дополнительно. После запуска транспорта по проезжей части подрядчик продолжит работы в подмостовом пространстве. Согласно контракту, завершение всех мероприятий намечено на конец августа 2026 года.

