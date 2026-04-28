В Ростовской области заблокировали более тысячи продающих незаконные БАДы сайтов

В Ростовской области с начала 2026 года заблокировали более тысячи интернет-площадок, торговавших запрещенными биологически активными добавками (БАД). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди заблокированных страниц оказались ресурсы, предлагавшие продукцию без государственной регистрации. Товары продавали под видом пищевых добавок, при этом в них содержались нормируемые вещества с превышением установленных уровней.

Ведомство рекомендует жителям приобретать БАД только после государственной регистрации и при наличии соответствующего свидетельства. Специалисты советуют покупать добавки у проверенных поставщиков и не приобретать продукцию под видом пищевой добавки, так как ее применяют исключительно на предприятиях пищевой промышленности.

