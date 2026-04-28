В Туапсе произошел выброс нефтепродуктов из резервуаров на дорогу

В Туапсе в ходе пожара на нефтеперерабатывающем заводе произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара №3, в результате чего горючее оказалось на проезжей части и повредило несколько автомобилей. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, ситуация находится под контролем экстренных служб. МЧС России планирует увеличить группировку для тушения пожара.

Ранее сообщалось, что ночью на территории НПЗ возник пожар после падения обломков беспилотных летательных аппаратов. В районе происшествия проводится эвакуация жителей близлежащих домов, для них развернут пункт временного размещения на базе школы №6.

