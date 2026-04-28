Для тушения пожара на НПЗ в Туапсе привлекли спасателей из Ростовской области

Сводный отряд ГУ МЧС России по Ростовской области привлекли для тушения пожара на НПЗ в Туапсе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В составе подразделения 26 человек личного состава и пять единиц техники.

В ночь на 28 апреля беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу и порту в Туапсе. На НПЗ начался пожар, из-за чего в воздух попали продукты горения. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Мария Хоперская