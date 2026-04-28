На ремонт общежития Таганрогского института имени А.П. Чехова направят 86,7 млн рублей

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) проведет аукцион на право выполнение ремонта общежития своего филиала, Таганрогского института имени А.П. Чехова. Начальная цена контракта составляет 86,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Работы должны быть выполнены до 4 декабря 2026 года. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет провести капитальный ремонт здания по ул. Инициативная, 54, а именно отремонтировать потолок и полы, заменить двери и окна, а также провести электромонтажные работы и организовать погрузку и вывоз строительного мусора.

Подача заявок на аукцион завершится 28 апреля.

Наталья Шинкарева