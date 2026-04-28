В МЧС рассказали о последствиях разлива нефтепродуктов в Туапсе

Из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе нефтепродукты выбросило из резервуара на дорогу. Несколько автомобилей повреждены. Об этом сообщил начальник управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

Ситуация находится под контролем, сказал господин Клушин на видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора Вениамина Кондратьева. Глава региона поручил эвакуировать жителей на безопасное расстояние. На месте происшествия продолжают наращивать группировку спасательных отрядов и количество техники, добавил господин Кондратьев.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел из-за удара беспилотников в ночь на 28 апреля. Это стало третьей с середины месяца атакой на Туапсе при помощи БПЛА. Специалисты вывезли 7,27 тыс. куб. м грунта и водомазутной смеси, загрязненных из-за разлива нефтепродуктов. Продукты горения попали в воздух, жителям рекомендовали проводить на улице меньше времени. В Туапсе частично ограничили подачу воды.