Жителям Туапсе дали рекомендации из-за загрязнения воздуха после пожара

Роспотребнадзор проводит замеры воздуха в Туапсе, где произошел пожар после очередной атаки БПЛА. Из-за возгорания в атмосферу поступают продукты горения, поэтому краевой оперштаб рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности.

Рекомендации в первую очередь касаются микрорайонов Грознефть и Сортировка, ближайших к НПЗ, а также Звездного. Пока идет тушение пожара, жителям советуют:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

не открывать окна в помещениях;

чаще проводить влажную уборку;

отказаться от контактных линз в пользу очков;

промывать нос, глаза и горло;

отказаться от курения;

больше пить;

на улице использовать маски и респираторы;

в случае появления признаков одышки, кашля или обострения хронических заболеваний — обратиться к врачу.

В Туапсе также продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки беспилотников. Уже вывезли 7,27 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. В уборке участвуют около 360 человек с применением более 60 единиц техники. На территории морского терминала укрепляют защитные ограждения. На реке Туапсе, а также на береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря выставлены боновые заграждения, уточнил оперштаб.

Сегодняшняя атака ВСУ на кубанский Туапсе стала третьей с середины апреля. Беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу и порту — одному из крупнейших на Черном море. На НПЗ вспыхнул пожар, власти объявили эвакуацию жителей близлежащих домов. При ударе по городу погибли два человека, семеро пострадали.

Подробности — в материале «Ъ».