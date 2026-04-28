Стоимость стадиона для воронежского «Факела» выросла до 20 млрд рублей

Министерство физической культуры и спорта Воронежской области запустило процедуру поиска концессионера для строительства Центрального стадиона футбольного клуба «Факел» на месте демонтируемого Центрального стадиона профсоюзов в облцентре. Согласно опубликованному проекту концессионного соглашения, расчетная стоимость работ с НДС составляет 19,9 млрд руб. Инициатором проекта в документах указано ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест»).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Центральный стадион профсоюзов в Воронеже до начала демонтажа

Капитальный грант рассчитан в размере 80% расчетной стоимости и составляет 15,9 млрд руб. Объем вложений, который должен обеспечить концессионер,— 4,1 млрд руб. Из них 3,4 млрд руб. планируется привлечь по соглашению о финансировании. Кроме того, проект предусматривает, что власти региона в 2029–2034 годах заплатят инвестору 6,6 млрд руб.

Срок действия соглашения — 96 месяцев. При этом построить новый стадион нужно за 36 месяцев. Прогнозная дата ввода объекта в эксплуатацию — 1 июля 2029 года. Судя по проекту соглашения, его общая площадь должна составить 83 тыс. кв. м, а вместимость — 24 тыс. человек. На территории стадиона нужно предусмотреть три билетные кассы общей площадью 228,2 кв. м, камеру хранения на 63,1 кв. м, котельную на 114,1 кв. м и контрольно-пропускной пункт на 64,2 кв. м.

Предложения потенциальных инвесторов будут приниматься с 29 апреля по 15 июня.

В середине апреля губернатор Александр Гусев сообщил, что в правительство региона поступило предложение о строительстве стадиона для «Факела» по концессии от «хорошо известной белорусской компании». «Конечно, предложенный проект концессионного предложения будет опубликован. При этом хочу подчеркнуть: белорусская компания — лишь первый заявившийся инвестор из возможных: в течение 45 дней после публикации мы будем ждать предложений от других компаний, желающих принять участие в проекте»,— объяснял господин Гусев.

В начале года «Ъ-Черноземье» писал, что общая сумма ассигнований бюджета Воронежской области на строительство стадиона за три года может составить 18,4 млрд руб. В конце 2025-го Александр Гусев во время прямой линии сообщил, что строительство новой футбольной арены на улице Студенческой должно начаться сразу после завершения демонтажа Центрального стадиона профсоюзов. Тогда отмечалось, что по одному из возможных сценариев работы проведет ООО «Стройинжиниринг», которое с начала декабря ведет снос объекта.

Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1973 году арена получила современное название Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пространство под трибунами покрылось мхом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рядом с трибунами — груды разбитых кресел Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Общий вид арены вызывает сильную ностальгию Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 35 Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1973 году арена получила современное название Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пространство под трибунами покрылось мхом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рядом с трибунами — груды разбитых кресел Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Общий вид арены вызывает сильную ностальгию Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Алина Морозова