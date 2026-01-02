18,4 млрд рублей запланировано на строительство нового стадиона в Воронеже

Общая сумма ассигнований бюджета Воронежской области на строительство центрального стадиона футбольного клуба «Факел» на улице Студенческой может составить 18,4 млрд руб. В том числе 3,5 млрд планируется потратить в 2026-м, 5 млрд — в 2027-м и 9,9 млрд — в 2028 году. Это следует из опубликованного 31 декабря постановления регионального правительства об утверждении адресной инвестпрограммы по объектам областной собственности на 2026 год и плановый период 2027-го и 2028 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный стадион профсоюзов — главная спортивная арена Воронежа перед сносом

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Центральный стадион профсоюзов — главная спортивная арена Воронежа перед сносом

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал во время предновогодней прямой линии губернатор Александр Гусев, строительство новой футбольной арены начнется сразу после завершения демонтажа Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП, бывшая домашняя арена местного футбольного клуба «Факел»), а именно в апреле — мае. По одному из возможных сценариев работы проведет местное ООО «Стройинжиниринг», принадлежащее белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест», которое с начала декабря ведет снос объекта.

Глава региона уточнил, что белорусских коллег могут привлечь к работам в рамках процедуры заключения контракта с единственным поставщиком. Сейчас этот вопрос рассматривается на уровне Союзного государства. Если пойти по этому пути не получится, то в феврале — марте власти объявят конкурс, чтобы к середине апреля уже был определен другой подрядчик.

«Стройинжиниринг» получил контракт на снос ЦСП в октябре 2025 года за 122,5 млн руб. при начальной цене 272,2 млн руб. По словам Александра Гусева, работы идут в хорошем темпе, подрядчик планирует завершить их «несколько раньше срока, может быть, в конце марта».

Юрий Голубь