В Ярославле перекроют центр из-за подготовки к 9 мая

В Ярославле закроют проезд транспорта по Советской площади и другим центральным улицам в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы. Соответствующий приказ подписал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Фото: Правительство Ярославской области

Проезд по Советской площади со всех сторон будет закрыт с 15:00 4 мая до 24:00 8 мая. Также 4, 5 и 7 мая (с 15:00 до 22:00) временные ограничения движения будут введены на участках улиц Советской от Первомайской до Советской площади, Трефолева, Кедрова, Революционной, площади Челюскинцев, Народного и Советского переулков.

Схема перекрытий 4, 5 и 7 мая

Фото: Приложение к приказу

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что власти Ярославля рекомендовали ограничить продажу алкоголя 9 мая. В День Победы в городе пройдут шествие «Бессмертный полк», традиционный парад и проезд военной техники.

