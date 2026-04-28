«В центре технологий — человек»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Промышленные предприятия Кубани до конца года намерены инвестировать во внедрение роботизированных комплексов порядка 400 млн руб. С 2023 года на предприятиях в регионе было внедрено более 60 роботов и роботизированных систем. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на региональной конференции по технологическому и инновационному предпринимательству «Про.Тех» в Краснодаре.

Как отметил господин Руппель, с искусственным интеллектом сегодня происходит та же история, что когда-то произошла с интернетом, только намного быстрее. Наступает самая важная фаза — интеграция ИИ в реальные процессы. Искусственный интеллект перестает быть инструментом и становится «новой логикой работы». Существенно меняется скорость принятия решения с помощью ИИ. На предприятиях создаются собственные подразделения для технологического роста. Есть проекты по оптимизации логистики, снижению издержек на производстве, аналитике больших данных.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия к 2030 году должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, что подразумевает установку более 100 тыс. роботов. На 10 тыс. россиян должно приходиться до 200 роботов. По информации Минпромторга, в 2024 году в стране ввели в строй около восьми тысяч роботов, а их парк на предприятиях обрабатывающей промышленности в общей сложности составил примерно 21 тыс. Плотность роботизации тогда оценивалась в 29 роботов на 10 тыс. сотрудников.

Кроме того, к 2030 году в стране планируют выделить более 15 млрд руб. на создание более 30 центров развития робототехники во всех федеральных округах. По словам Александра Руппеля, на Кубани создание такого центра прорабатывается совместно с КубГУ на базе одного из региональных предприятий пищевого машиностроения.

Как отметила на пленарном заседании в рамках конференции «Про.Тех» исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова, участники этого рынка — прежде всего компании-стартапы. Те, кто занимаются разработкой, интеграцией и внедрением технологий. Когда есть идея, ее сложно коммерциализировать сразу, с ней необходимо работать.

По оценкам директора Центра научно-технологического развития «Газпромбанка» Марии Махаевой, технологии в сфере искусственного интеллекта входят в топ-5 по привлечению венчурных инвестиций — на эту сферу приходится большая часть сделок. Искусственный интеллект будет драйвером и отрасли робототехники, и беспилотных систем, считает эксперт.

Выступающие на пленарном заседании спикеры выделили три индустрии, которые больше всего потребляют инновации: банки, телеком и ритейл. Руководитель по взаимодействию с федеральными органами власти и устойчивому развитию в сфере ИТ ПАО «Магнит» Тимофей Горохов рассказал, как выглядит будущее ритейла при дальнейшем развитии искусственного интеллекта и робототехники. Говоря о современных технологических трендах, спикер выделил четыре ключевых направления: развитие ИИ; платформенную экономику как фундамент для построения экосистемы; интернет вещей, который во многом лежит в основе всех роботизированных и беспилотных систем; управление доверием, рисками и безопасностью в сфере информационных технологий.

«Мы считаем, что конкуренция на рынке развернется именно между экосистемами. Достаточно большое количество игроков, которых мы называем бигтехами, создает собственные экосистемы, цифровые платформы, объединяющие множество сервисов. Эти экосистемы будут определять развитие национальной финансовой модели страны»,— отметил господин Горохов.

В качестве примера новых технологий эксперт привел «умный магазин», где внедрены кассы самообслуживания. В компании «Магнит» такими кассами оснащены более 17 тыс. магазинов в 69 регионах России (более 65 тыс. касс самообслуживания).

Технологии ИИ находят все большее применение и в логистических процессах. Как рассказал Тимофей Горохов, компания с 2023 года является участником эксперимента по тестированию беспилотных логистических коридоров в рамках единой программы экспериментально-правового режима (ЭПР). За это время было выполнено более 2 тыс. рейсов, перевезено порядка 40 тыс. грузов, а общий пробег беспилотных автомобилей компании по трассе М-11 составил более 1 млн км.

Как рассказал руководитель по связям с государственными органами власти по югу России Х5 Алексей Полянский, в 2025 году в автоматизацию, роботизацию и искусственный интеллект компания инвестировала 35 млрд руб. На территории России на сегодня насчитывается почти 29 тыс. магазинов компании, 86 распределительных центров. Из более чем 400 тыс. сотрудников шесть тысяч являются бизнес-единицами X5 Tech — специалистами, которые занимаются автоматизацией, роботизацией, ИИ.

«В прошлом году мы создали бизнес-единицу Х5 Robotics, которая занимается будущим наших распределительных центров, где человеческий фактор сведен к минимуму, а все механические операции выполняют роботы»,— прокомментировал господин Полянский.

Однако, несмотря на тенденцию к роботизации, пока рано говорить о том, что технические специалисты будут заменены искусственным интеллектом, считают и эксперты, и представители власти.

Как отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель, в центре технологий — человек. Автоматизация не убрала человека, а повысила его компетенции и производительность. Не заменит его и искусственный интеллект. Риск для управленцев — не в технологиях как таковых, а в неправильной работе с людьми. Именно от управленцев сегодня зависит, станет ли ИИ источником роста или источником внутреннего сопротивления.

Сергей Емельянов