Песков рассказал об ущербе для мировых рынков нефти из-за ударов Украины по НПЗ

Удары вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) увеличивают дефицит нефти и провоцируют продолжение дестабилизации на мировых энергетических рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку на НПЗ в Туапсе, передает «РИА Новости».

После ночной атаки на морском терминале в Туапсе в третий раз с середины апреля начался пожар. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову отправиться в Туапсе для контроля за тушением пожаров на нефтехранилищах. Предыдущий пожар на морском терминале потушили 24 апреля, спустя пять дней после начала возгорания.

Во время предыдущих пожаров на морском терминале в Туапсе в окружающую среду попадали нефтепродукты. Роспотребнадзор подтверждал, что в разных частях города в воздухе превышены концентрации бензола, ксилола и сажи. Местные жители сообщали о черном налете на зданиях и автомобилях в городе после дождя, вместе с которым выпали продукты горения. Сегодня жителей Туапсе призвали носить респираторы, ограничить пребывание на открытом воздухе и держать окна закрытыми.