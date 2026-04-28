Путин отправил главу МЧС Куренкова в Туапсе ликвидировать пожар на НПЗ

Президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации в Туапсе, где после атаки беспилотников в третий раз произошел пожар на НПЗ. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МЧС Александр Куренков (слева) и президент России Владимир Путин

Глава МЧС Александр Куренков (слева) и президент России Владимир Путин

«По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы», — добавил господин Песков (цитата по ТАСС).

По его словам, глава МЧС будет «на месте контролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах».

В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся третьей с середины месяца массированной атаке БПЛА. На морском терминале, рядом с которым расположен НПЗ, возник пожар. В результате предыдущих аналогичных ЧП в окружающую среду попадали нефтепродукты. Сегодня жителей расположенных рядом с промзоной домов решили эвакуировать.