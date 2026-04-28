В Ростове-на-Дону ямочный ремонт планируют завершить до 1 мая

На основных улицах Ростова-на-Дону ямочный ремонт планируется закончить до 1 мая. Об этом в своем канале в Max сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Уточняется, что сейчас ремонт выполнен на площади более 51 тыс. кв. м, тогда как в прошлые годы объемы составляли 35 тыс. кв. м. Работы закончены на 170 улицах города.

«Что касается сложных объектов, на которые поступает большое количество жалоб, таких как ул. Доватора, пр. Королева, ул. Пескова, то работы на Доватора уже начались и завершатся до конца недели. Королева начнут ремонтировать на этой неделе. А участок ул. Пескова от ул. Малиновского до станции «Первомайская» будет отремонтирован в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик приступит к работам до конца апреля»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева