В Туапсе не зафиксировали обращений с признаками отравления

Специалисты Роспотребнадзора продолжают регулярный мониторинг качества атмосферного воздуха в Туапсе на фоне крупного пожара, возникшего после атаки БПЛА. В связи с горением в воздух поступают продукты сгорания, поэтому жителям города рекомендовано соблюдать меры предосторожности до полной ликвидации возгорания, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Особое внимание уделено микрорайонам, расположенным ближе всего к промышленной зоне. В перечень территорий, где гражданам советуют соблюдать повышенную осторожность, вошли микрорайоны Грознефть, Сортировка, а также Звездный. Именно для этих районов рекомендации по минимизации контакта с загрязненным воздухом остаются наиболее актуальными.

Жителям рекомендовано по возможности сократить время нахождения на открытом воздухе, особенно в утренние и вечерние часы. Также специалисты советуют не открывать окна в жилых и рабочих помещениях, чтобы снизить вероятность попадания дыма и продуктов горения внутрь зданий.

Дополнительно рекомендовано чаще проводить влажную уборку помещений. Такая мера позволяет уменьшить количество частиц пыли и сажи, которые могут оседать на поверхностях в период пожара. Для защиты глаз жителям советуют временно отказаться от использования контактных линз и заменить их очками.

Среди профилактических мер также названы промывание носа, глаз и горла, отказ от курения и увеличение потребления воды. При необходимости выхода на улицу гражданам рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, включая маски и респираторы.

Медики обращают внимание, что при ухудшении самочувствия следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Поводом для консультации с врачом могут стать кашель, затрудненное дыхание, признаки одышки, раздражение слизистых оболочек, а также обострение хронических заболеваний.

По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, с ночи 28 апреля в медицинские учреждения региона не поступало обращений с признаками отравления продуктами горения либо нефтепродуктами.

Мониторинг состояния воздуха и санитарной обстановки в Туапсе продолжается. Профильные службы ведут наблюдение за изменением показателей атмосферы и сохраняют действующие рекомендации для населения до завершения работ по тушению пожара.

Мария Удовик