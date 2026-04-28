В Ростове мужчина пострадал в ДТП с пятью автомобилями

В ДТП с участием пяти автомобилей в Ростове-на-Дону пострадал 54-летний местный житель. Авария произошла утром 28 апреля на улице 9-я Линия, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, водитель Hyundai не уступил дорогу проезжавшей BMW. Иномарку отбросило на остановившиеся перед перекрестком «ЗАЗ», Changan и Subaru.

В результате ДТП пострадал 54-летний пассажир автомобиля Hyundai. Детальные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Мария Хоперская