Бывшего краснодарского полицейского обвиняют в получении взяток по делу Baza

Савеловский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участников процесса.

По версии следствия, в 2021–2024 годах он за денежное вознаграждение передавал служебную информацию журналистам Telegram-канала Baza. Общая сумма полученных средств, по данным участников процесса, составила около 67 тыс. руб.

Действия подсудимого квалифицированы по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий из корыстной заинтересованности) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). По данным следствия, деньги ему передавались, в частности, главным редактором Baza Глебом Трифоновым и его коллегой Татьяной Лукьяновой за предоставление информации для публикаций.

Александр Аблаев признал вину и заявил о раскаянии. На время судебного разбирательства ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Вячеслав Рыжков