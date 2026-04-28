В Ростовской области выявили 2,6 тысячи такси без ОСАГО

В Ростовской области порядка 2,6 тыс. легковых такси исключили из реестра по итогам первого квартала 2026 года из-за отсутствия полиса ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проверка наличия страховых полисов у транспортных средств, включенных в региональный реестр, ведется с декабря 2025 года. Эту работу совместно проводят минтранс и Национальная система страхования (НСИС).

Как уточнили в пресс-службе, по результатам первичной выгрузки данных в декабре прошлого года было выявлено более 5,1 тыс. таких машин из 25,3 тыс. зарегистрированных на Дону. Соответствующее заявление пресс-служба приводит со ссылкой на министра транспорта региона Алену Беликову.

Мария Хоперская