Красота требует страниц

В Краснодаре презентовали новый журнал – «Коммерсантъ Стиль Клуб»

Презентация журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб» в ресторане «Студия 64»

«Коммерсантъ Юг России» запустил новый проект – журнал «Стиль Клуб». Презентация издания прошла в краснодарском ресторане «Студия 64». На мероприятии собрались герои и эксперты первого номера журнала.

В Краснодаре презентовали первый выпуск журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб». Как русские традиции стали лейтмотивом дизайнерских коллекций, какие рестораны вошли в топ-лучших на Юге России, чем отличаются мужской и женский стили управления, а также о самых громких спектаклях и премьерах на страницах издания рассказали ведущие эксперты в индустрии моды, красоты и HoReCa.

Презентация журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб» в ресторане «Студия 64»

Фото: Денис Голощапов

«Принято считать, что “Коммерсантъ” – это про бизнес, экономику, отставки и назначения, банкротства и судебные споры… Все это так. Однако в этом году мы расширяем сферу наших интересов и начинаем говорить про стиль в самом широком смысле этого слова. Первый выпуск журнала “Коммерсантъ Стиль Клуб” посвящен женщинам Юга России, которые своей красотой, умом, трудом и любовью меняют мир к лучшему. Мы рассказываем о том, какой вклад вносят женщины в развитие экономики, бизнеса и создание качественно новой среды для жизни будущих поколений»,- рассказала коммерческий директор «Коммерсантъ Юг России» Анастасия Писарева.

В России предпринимательством занимаются более 6 млн женщин – количество соизмеримо с численностью населения Болгарии или Краснодарского края, отметила шеф-редактор «Коммерсантъ Стиль Клуб» Татьяна Черникова. «С каждым годом женщин, которые занимаются бизнесом, становится все больше. Они занимают руководящие должности не только в традиционно женских сферах, но и в отраслях, которые принято считать мужскими, например, машиностроении, строительстве и др. Поэтому первый номер мы посвятили именно представительницам прекрасного пола. Однако в следующих выпусках нашего издания к обсуждению стиля жизни мы будем активно привлекать и мужскую аудиторию»,- подчеркнула Татьяна Черникова.

Коммерческий директор «Коммерсантъ Юг России» Анастасия Писарева и шеф-редактор «Коммерсантъ Стиль Клуб» Татьяна Черникова

Фото: Денис Голощапов

Среди главных рубрик журнала она назвала «блиц-интервью», «дресс-код», «украшения», «здоровье», «красоту», «афишу», «путешествия», «стиль-авто», «хобби», «гастрономию», «стиль бизнес». Журнал распространяется бесплатно в эпицентрах деловой жизни Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Второй выпуск издания редакция планирует посвятить теме отдыха и путешествий с фокусом на значении и особенностях развития семейного бизнеса. «Это будет красивый номер о лучших местах для интересного досуга или незабываемого отпуска. Мы расскажем о самых популярных развлечениях и ярких мероприятиях, которые можно посетить этим летом»,- анонсировала Татьяна Черникова.

С запуском нового проекта «Коммерсантъ Юг России» поздравила руководитель Клуба резидентов «Лучи» и направления клиентского сервиса Курорта «Лучи», архитектор женского сообщества «4 сезона Лучи» Ольга Чернобровина.

Руководитель Клуба резидентов «Лучи» и направления клиентского сервиса Курорта «Лучи», архитектор женского сообщества «4 сезона Лучи» Ольга Чернобровина.

Фото: Денис Голощапов

«В России 42% компаний малого и среднего бизнеса принадлежат женщинам. Именно женщины чаще выбирают низкорискованные стратегии инвестирования на благо себя, своих детей и своей семьи»,- отметила спикер.

Она подчеркнула, что важную роль в развитии бизнеса играет создание сообществ, где люди могут обмениваться знаниями и опытом. «Люди – это актив, который никогда не обесценится. Наша философия выражена в тезисе: женщины — это архитекторы экономики нового поколения. Представительницы прекрасного пола лучше всех знают, что нужно их детям, мужьям и семьям – будь то питание, здоровье или досуг, а значит им есть что предложить индустрии гостеприимства Юга России. У нас есть много примеров, когда участие в нетворкингах привело к продуктивной коллаборациям, партнерствам, новым бизнесам и хорошим финансовым результатам»,- сказала Ольга Чернобровина.

С экспертом согласилась Татьяна Черникова. Она сообщила, что в ближайшее время у журнала «Стиль Клуб» появится свое сообщество. На встречах предприниматели и другие эксперты будут обсуждать темы, затронутые на страницах издания, а также налаживать новые деловые связи.

Партнерами презентации первого выпуска журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб» выступили компании «Сандуны Екатеринодар», клиника эстетической медицины и косметологии «Ева клиник» и интернет-бутик VIPAVENUE

Фото: Денис Голощапов

Как женщины могут вдохновлять на творчество, рассказала искусствовед Яна Маслакова. Она прочитала лекцию «Сальвадор Дали и Гала», во время которой участники встречи погрузились в мир эстетики искусства и красивой истории любви великого мастера.

Партнерами презентации первого выпуска журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб» выступили компании «Сандуны Екатеринодар», клиника эстетической медицины и косметологии «Ева клиник» и интернет-бутик VIPAVENUE.