В Туапсе собрали 7,3 тысячи кубометров загрязненного грунта после разлива

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. По актуальным данным регионального оперштаба, специалисты уже собрали и вывезли 7,3 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Изъятые отходы помещают в специальные контейнеры для дальнейшей транспортировки и утилизации.

Для устранения последствий происшествия в муниципалитете продолжают наращивать силы и средства. По состоянию на 28 апреля в работах задействованы около 360 человек и свыше 60 единиц техники. В ликвидации участвуют профильные службы, спасательные подразделения и специализированные организации.

Основные мероприятия сосредоточены на трех ключевых участках. Первый из них расположен на территории морского терминала, где ведется укрепление защитных ограждений и принимаются меры по недопущению дальнейшего распространения загрязняющих веществ.

Вторым направлением остается русло реки Туапсе. Ниже по течению выставлены боновые заграждения, оборудованы нефтеловушка и заградительная дамба. Дополнительно в устьевой части реки сформирована каскадная система боновых рубежей, а также установлена еще одна нефтеловушка для перехвата остатков нефтепродуктов.

Третий участок работ охватывает береговую линию Центрального пляжа и прилегающую морскую акваторию. Для защиты прибрежной зоны вдоль берега размещены боновые заграждения общей протяженностью один километр. Это должно снизить риски дальнейшего попадания загрязнений на пляжную территорию и распространения по акватории.

Параллельно организован непрерывный контроль состояния моря. Мониторинг ведется круглосуточно с привлечением пяти судов Морспасслужбы. Специалисты отслеживают возможное перемещение пятен нефтепродуктов, оценивают эффективность уже установленных защитных рубежей и при необходимости корректируют схему работ.

Ликвидация последствий разлива продолжается в круглосуточном режиме. На месте сохраняется усиленная группировка сил и техники, а все ключевые участки находятся под постоянным наблюдением оперативных служб. Региональные и муниципальные структуры координируют дальнейшие мероприятия по очистке территории, береговой полосы и водной поверхности.

Мария Удовик