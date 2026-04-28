«Северный Кавказ и юг России — опорные регионы национального АПК»

За 25 лет присутствия в макрорегионе Россельхозбанк выдал сельскому хозяйству двух федеральных округов почти 3,5 трлн руб. О финансовых и нефинансовых инструментах поддержки агробизнеса, а также ближайших перспективах развития ключевых отраслей АПК рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

— Как давно банк представлен на Северном Кавказе и в ЮФО и в каком формате? Каких результатов удалось достичь за это время?

— Северный Кавказ и юг России имеют стратегическое значение для сельского хозяйства страны. Вполне естественно, что опорный банк АПК активно работает здесь с момента своего возникновения.

Россельхозбанк был создан в 2000 году — в прошлом году мы отмечали 25-летний юбилей. Хочу отметить, что предложение о создании стратегического аграрного банка прозвучало в феврале 2000 года именно в Краснодаре на совещании, посвященном проблемам АПК страны. 13 июня Россельхозбанк получил лицензию ЦБ, а уже 27 сентября был создан Краснодарский филиал. Практически одновременно банк открыл еще один филиал в ЮФО, Ростовский, а также два филиала на территории не существовавшего на тот момент Северо-Кавказского округа (СКФО) — Дагестанский и Ставропольский.

Наши люди и структуры в СКФО и Южном федеральном округе (ЮФО) обеспечивают необходимую, постоянную и непрерывную поддержку развития сельского хозяйства, создания комфортной среды для жизни и работы аграриев и обеспечения продовольственной безопасности страны.

— Как вы оцениваете развитие АПК в СКФО и ЮФО? Какие региональные особенности развития отрасли вы можете отметить?

— СКФО и ЮФО — опорные регионы национального АПК. При этом Южный федеральный округ — основной экспортный макрорегион для продукции растениеводства: зерновых, масличных и продукции их переработки. ЮФО также крупный экспортер животноводческой продукции, в основном мяса птицы. Производители из центральных районов нашей страны также имеют возможность экспортировать свою продукцию через порты ЮФО.

Специализация на производстве зерновых и масличных, а также близость портов позволяют фермерам юга России успешно конкурировать с крупными холдингами: мощная техника помогает использовать эффект масштаба и не нанимать большое количество наемных работников.

Ставропольский край административно относится к СКФО, но по своей специализации тяготеет к регионам ЮФО. В остальных регионах Кавказа, которые не могут сравниться с ЮФО площадью пашни, происходит постепенная смена специализации. Наиболее ощутимый тренд — это замена кукурузы, других зерновых и масличных культур садами и виноградниками. Кавказские республики лидируют в производстве мелкого рогатого скота, а также являются важным центром производства говядины и молочных продуктов.

И, конечно, оба макрорегиона лидируют в производстве овощей закрытого грунта из-за благоприятной инсоляции и относительно высоких среднегодовых температур.

Пересеченная местность республик обуславливает доминирование малых и средних форм в производстве. Здесь также можно наблюдать одни из самых высоких показателей доли сельского населения. Предположу, что это обеспечивает кавказским республикам лидирующие позиции по продолжительности жизни в нашей стране.

— В решении каких задач АПК ЮФО и СКФО Россельхозбанк активно участвует и почему именно эти направления в приоритете?

— Главный приоритет для нас — финансирование агропромышленного комплекса. Оно происходит по нескольким направлениям. Важнейшее, конечно,— кредитование сезонных работ, которое обеспечивает непрерывность и стабильность деятельности АПК в целом. Ту же задачу решает страховая компания, которая действует в группе Россельхозбанка. В прошлом году на Кубани и в Ростовской области вводился режим чрезвычайной ситуации по засухе, заморозкам и граду регионального и федерального масштаба соответственно. Заявленные убытки сельхозтоваропроизводителей достигли почти 5,5 млрд руб. АО «РСХБ-Страхование» продолжает процесс выплаты им компенсаций.

Другие приоритеты нашей работы — кредиты на приобретение сельхозтехники и оборудования, кредитная поддержка экспортеров и инвестиции, позволившие с нуля создать целые отрасли, как, например, производство индейки, или вырастить их в разы — так произошло, например, с производством овощей закрытого грунта. На очереди проекты глубокой переработки для получения продукции с высокой добавленной стоимостью как для внутреннего, так и для внешних рынков.

Отдельное очень важное направление — поддержка малого агробизнеса. Малые предприятия вносят заметный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, особенно в регионах СКФО и ЮФО. Две трети нашего кредитного портфеля для малого бизнеса — субсидированные кредиты.

Каждое из этих направлений мы развиваем совместно с органами региональной власти. РСХБ заключил соглашения о сотрудничестве с правительствами каждого субъекта федерации, входящего в СКФО и ЮФО. Директора наших филиалов — постоянные участники и эксперты коллегиальных и совещательных органов власти, инвестиционных советов Северного Кавказа и юга России. Они на регулярной основе проводят с главами регионов рабочие встречи, посвященные реализации крупных инвестиционных проектов и комплексной поддержке фермерского сообщества регионов.

Добавлю, что мы заключили ряд договоров на совместную реализацию инвестиционных проектов с АО «Кавказ.РФ». Среди них строительство плодохранилища и модернизация животноводческого комплекса молочного направления в Ставропольском крае, возведение комплекса по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов в Кабардино-Балкарской Республике.

— Каков объем финансовой поддержки, которую вы оказали регионам СКФО и ЮФО за время работы банка?

— За 25 лет аграрии Северо-Кавказского федерального округа получили от Россельхозбанка почти 845 млрд руб., Южного федерального округа — 2,6 трлн руб. Только за прошлый год в СКФО выдали заемщикам агропрома больше 108 млрд руб., в ЮФО — 395 млрд руб. Доля Россельхозбанка на рынке кредитования сезонных полевых работ на начало этого года достигла в регионах СКФО 68,5%, в регионах ЮФО — 74%.

— Участвует ли банк в решении нефинансовых задач агробизнеса?

— Президент Владимир Путин и Председатель Правительства Михаил Мишустин подчеркивали, что при активном участии Россельхозбанка для сельхозпроизводителей создаются комфортные условия, которые позволяют воплощать в жизнь востребованные проекты в самых разных сферах АПК. Решению этой задачи посвящена наша программа «Больше чем банк», основные направления которой не сводятся к одним только финансовым составляющим.

Значимым нефинансовым инструментом стала наша платформа «Своё Фермерство»*, предоставляющая полный спектр услуг для агробизнеса: цифровые сервисы и банковские услуги, школу фермера и инфраструктуру, позволяющую выстроить бизнес с нуля, медиаплатформу и актуальные новости сферы АПК. И, конечно, один из крупнейших маркетплейсов свежих и натуральных продуктов локальных производителей «Своё Родное», объединяющий всех фермеров страны.

«Своё Фермерство» предлагает более 8 млн товаров от 21 тыс. продавцов из 86 регионов страны — и эти показатели постоянно растут. Мы проводим и масштабные офлайновые мероприятия: гастрономические фестивали, ярмарки и «вкусные пятницы», знакомые, думаю, многим читателям.

Один из наших любимых, отлично себя зарекомендовавших проектов — это «Школа фермера» (16+), организованная совместно с региональными властями и Министерством сельского хозяйства. В течение нескольких месяцев будущие аграрии получают не только теоретическое, но и практическое обучение на действующих предприятиях АПК. Стартовал проект в 2020 году в четырех пилотных регионах, причем самый масштабный запуск случился на Ставрополье, где проходило обучение сразу нескольким специализациям: правильному выращиванию крупного рогатого скота (КРС), козоводству, картофелеводству.

В регионах Южного федерального округа проект подготовил 958 специалистов, на Северном Кавказе — 770 человек.

В целом мы провели уже 12 потоков обучения в 83 регионах страны и выпустили 11 тыс. слушателей по 50 уникальным специализациям. Спрос на обучение довольно высокий — конкурс доходит до четырех человек на место.

— В последние годы в России набирает обороты агротуризм. На ваш взгляд, какой потенциал развития этого вида туризма в ЮФО и СКФО? Планирует ли банк его поддерживать?

— Безусловно. Агротуризм — очень интересный вид бизнеса, который позволяет фермерам не только обеспечивать дополнительное продвижение своей продукции, но и зарабатывать на сопутствующих услугах. Заодно он помогает сгладить сезонность фермерского бизнеса. По оценкам наших экспертов, доля агротуризма в выручке взявшихся за это направление хозяйств составляет 5–15%, у более крупных проектов — до 25%, рентабельность в перспективе может достигать 40%.

Фермеры размещают свои предложения на нашей цифровой платформе «Своё За городом» — сейчас на ней уже представлено более 2 тыс. агротуров, охвативших 82 субъекта Российской Федерации.

При этом более 50% агротуристов — это порядка 1,5 млн человек — привлекает Южный федеральный округ. Еще 30%, то есть около 900 тыс. человек, посещают объекты в сельских территориях Северного Кавказа.

Особой популярностью сегодня пользуются винодельческие хозяйства Ростовской области, Крыма и Краснодарского края.

— Насколько, на ваш взгляд, сложно сейчас войти в агробизнес и что вы можете посоветовать начинающим аграриям?

— Существуют разные оценки первичных вложений в зависимости от направления, сроков окупаемости. Но на стадии обдумывания финансовый вопрос, по-моему, отходит на второе место. На первом же всегда остается вопрос цели и твоей убежденности в том, что ты сможешь ее достичь. Вот с ответа на этот вопрос я и посоветовал бы начинать.

Есть такая поговорка: «дело хозяйское». Она применяется в понятных обстоятельствах, мол, поступай как знаешь. Но буквальный смысл этого выражения, по-моему, вкладывается в агробизнес как влитой. Надо быть настоящим хозяином своего дела и хозяином самому себе. Это тяжелый труд от рассвета и до заката, без выходных и отпусков. В фермерство, по-моему, идут по любви и призванию, идут только те, у кого глаза горят. И они очень любят эту работу, они любят землю, на которой работают, любят то, чем занимаются.

Мы ценим их за это и хотим, чтобы у этих людей все получалось, и получалось очень хорошо. И готовы помогать чем только можем — всегда.

— Что делается для развития HR-бренда банка, привлечения и удержания сотрудников? Насколько престижно и комфортно работать в Россельхозбанке?

— Привлекательность работы в банке — основа обновленной HR-стратегии, принятой РСХБ в прошлом октябре. Мы активно развиваем сотрудничество с вузами и ссузами, не оставаясь в стороне от жаркой борьбы, которая ведется за лучших студентов уже на младших курсах, берем учащихся на практику и на оплачиваемые стажировки — и у нас один из лучших показателей конверсии: более 60% стажеров остаются работать в Россельхозбанке. В этом году РСХБ запускает стипендиальную программу для лучших студентов профильных специальностей — финансовых, экономических, ИТ.

Мотивацию сотрудников поддерживает системная работа по повышению уровня оплаты труда и улучшению пакета льгот и социальных программ, в том числе в регионах. За прошлый год расходы на соцпакет для работников региональных филиалов были увеличены в среднем на 20%. Сверх традиционных льгот и привилегий Россельхозбанк внедрил геймифицированную программу признания «Урожай наград», а также разветвленную систему, которая позволяет расти и развиваться каждому сотруднику РСХБ. В прошлом году удовлетворенность нашего персонала возможностями карьерного развития получила 8,9 балла из 10 возможных, что заметно выше рыночного бенчмарка.

Россельхозбанк — один из крупнейших работодателей на Северном Кавказе и юге России. Например, мы удерживаем второе место по количеству точек присутствия на Северном Кавказе — сразу после Сбербанка. Сегодня это 115 точек, в том числе 4 филиала, 81 полноформатный офис продаж и 30 офисов в формате удаленного рабочего места. Работает в них более 1,5 тыс. человек.

В Южном федеральном округе банк представлен 135 точками: это 3 филиала, 124 полноформатных офиса продаж и 8 офисов в формате удаленного рабочего места. Они насчитывают более 2 тыс. сотрудников.

— Каким вы видите агросектор Северного Кавказа и юга России через 10 лет и какова роль в этом банка?

— Рост емкости продовольственного рынка во многом определяется зависимостью потребления от доходов. В этой логике производства, например, хлеба и картофеля обладают низким потенциалом развития на внутреннем рынке (индекс для них эксперты РСХБ оценивают в 25–30%), растительного масла и сахара — средним (35–50%), а мяса и молока — высоким (90–95%). Наибольший же эффект — в нашей классификации «сверхвысокий» — сулят овощи (почти 100%), рыба (140%) и фрукты (175%).

Исходя из этого, мы предполагаем, что через 10 лет спутниковая съемка ЮФО и СКФО позволит нам увидеть больше современных теплиц, интенсивных садов, водоемов и садков для производства аквакультуры. Банк традиционно готов поддержать не менее двух третей проектов в этих отраслях.

