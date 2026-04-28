СКР показал видео допроса задержанного мэра Уфы Мавлиева

Следственный комитет опубликовал видеозапись допроса мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Сегодня чиновник был задержан по подозрению в должностных и коррупционных преступлениях.

Вместе с главой города задержаны замглавы администрации, замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория. Следствие считает, что они незаконно организовали отчуждение земельного участка на территории рекреационного объекта в Уфе.

По данным источников «Ъ», вопросы следствия к мэру Мавлиеву и его подчиненным связаны с продажей участка в санатории «Радуга». Глава города задержан на 48 часов по ст. 91 УПК РФ.