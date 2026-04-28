СКР объяснил задержание мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев задержан по подозрению в должностных и коррупционных преступлениях, сообщили в СКР. Уголовное дело связано с незаконным отчуждением на территории санатория земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м. По данным «Ъ-Уфа», чиновник задержан на 48 часов по ст. 91 УПК.

Вместе с мэром задержаны еще три человека: его заместитель, еще один чиновник, а также директор одного из санаториев региона. Имена фигурантов СКР не называет. Их всех подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2025 году глава администрации «за покровительство» потребовал от представителя строительной организации взятку в виде имущества. Речь шла о покупке застройщиком участка за 13 млн руб. с его последующим оформлением на главу города.

По данным источников «Ъ», вопросы следствия к господину Мавлиеву связаны с продажей земельного участка санатория «Радуга». В марте СМИ писали о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, которую подозревают в махинациях с землей санатория. Telegram-канал Baza пишет, что силовики также пришли с обыском к заместителям задержанного мэра Рустаму Хазиеву и Агарагиму Кагиргаджиеву.