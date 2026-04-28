Мэрия Уфы прокомментировала данные о задержании главы города Ратмира Мавлиева

Мэрия Уфы заявила о штатной работе на фоне сообщений о задержании главы города Ратмира Мавлиева. По данным «Ъ-Уфа», чиновника задержали утром и доставили на допрос в Следственный комитет. Источники уточнили, что он задержан на 48 часов по ст. 91 УПК РФ.

Администрация Уфы и все городские службы работают в штатном режиме, заявил «Ъ-Уфа» вице-мэр Дмитрий Черенков. Сведения о задержании мэра чиновники пока не подтверждают.

По данным источников «Ъ», вопросы следствия к господину Мавлиеву связаны с продажей земельного участка санатория «Радуга». В середине марта СМИ писали о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, которую, по данным издания, подозревают в махинациях с землей санатория.

Baza пишет, что силовики также пришли с обыском к заместителям задержанного мэра Рустаму Хазиеву и Агарагиму Кагиргаджиеву. Самого мэра задерживали сотрудники ФСБ, указывает канал.