Глава НАК заявил о формировании цифрового двойника человека «с пеленок»

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК), член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, высказываясь на тему внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил о формировании цифрового двойника человека «прямо с пеленок». Так он прокомментировал, в частности, слова замруководителя администрации президента (АП) России Максима Орешкина о том, что по мере развития применения нейросетей экзамены перестанут быть нужными.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Уже на полном серьезе говорится, что домашние задания в школах могут отменить из-за ИИ, ибо из-за того, что нейросети могут мгновенно решить любые учебные задачи, традиционные домашние задания теряют смысл. Другие официальные лица идут дальше и заявляют, что ИИ может выступать в роли беспристрастного экзаменатора на устных экзаменах»,— указал господин Кабанов (цитата по Telegram-каналу СПЧ).

Кирилл Кабанов привел в пример заявление Максима Орешкина. По словам замглавы АП, уровень знаний ребенка можно будет понять без экзаменов, если весь его цифровой профиль и «все его взаимоотношения находятся на цифровой платформе». Член СПЧ заявил, что повсеместное внедрение ИИ — «не просто тупиковая тема, но и источник сверхзаработка для небольшой причастной к этому группы элит, которых некоторые относят к т. н. методологам».

По мнению господина Кабанова, конечная задача внедрения нейросетей — замена человека, что приведет к уничтожению «самой человеческой сути, человека разумного и духовного как основы для развития и созидания». «Мозг должен работать, тренироваться и развиваться. Иначе землю в итоге заселят недоразвитые недоросли и агрессивные примитивные неучи»,— отметил он.

При этом Кирилл Кабанов указал, что использование ИИ в современных технологических процессах, включая медицину, может быть полезным. «Это ни разу не про полную замену человека и его когнитивных функций и талантов»,— подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году внедрить ИИ во все сферы жизни, включая образование. В Минобрнауки считают, что внедрение ИИ-технологий в сфере образования позволит минимизировать рутинную нагрузку на школьников и студентов. Согласно опросу ВЦИОМа от апреля 2025 года, почти половина россиян (46%) убеждены, что использование ИИ в образовании значительно ухудшит качество полученных знаний.