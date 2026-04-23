Орешкин предрек появление ИИ-экзаменаторов в школах и вузах

Искусственный интеллект со временем сможет принимать устные экзамены у школьников и студентов, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин. По его мнению, ИИ сможет «идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником дополнительной информации».

«Искусственный интеллект позволяет устно опрашивать ребенка абсолютно объективно. Он будет видеть, куда человек смотрит, как он себя ведет, как он нервничает и так далее»,— сказал господин Орешкин на лекции «Высшее образование в новую технологическую эпоху» (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, в будущем для проверки знаний учащихся экзамены будут не нужны, считает Максим Орешкин. «Если весь цифровой профиль, цифровой трек ребенка и все его взаимоотношения находятся на цифровой платформе, вам не нужен экзамен для того, чтобы понять уровень знаний человека»,— пояснил он.

Президент России Владимир Путин поручил внедрить искусственный интеллект во все сферы жизни, в том числе в образование, к 2030 году. В Минобрнауки России считают, что ИИ может помочь снизить рутинную нагрузку учеников, а также помочь развитию когнитивных способностей, социальных навыков и критического мышления.