Минобрнауки назвало требования к ИИ в образовании

При использовании искусственного интеллекта (ИИ) в процессе обучения он должен минимизировать рутинную нагрузку учеников. Также ИИ должен помогать развитию когнитивных способностей, социальных навыков и критического мышления, а не вызывать зависимость, заявили РБК в Минобрнауки.

Ведомство считает, что внедрение технологий в сфере образования должно «способствовать совершенствованию личности человека», помогать «добиться более высокой концентрации, внимания и интереса» к материалу, а также отражать прогресс в обучении. В министерстве напомнили, что пока для использования технологий ИИ в сферах науки и образования в России нет нормативно-правового регулирования.

Как показал мартовский опрос ВЦИОМа, почти половина россиян уверена, что использование ИИ при обучении в школе ухудшит качество образования. Часть опрошенных увидели риски в виде снижения умственной нагрузки и общей деградации учеников. 46% опрошенных не нашли проблемы в обращении к ИИ при подготовке домашних заданий. Согласно результатам исследования «Умскул», активно использует нейросети в работе каждый пятый российский учитель.

Подробности — в материале «Ъ» «Искусственный интеллект не идет в классы».