Путин поручил внедрить ИИ во все сферы к 2030 году

Президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. На нем он сообщил о поручении правительству совместно с регионами сформировать план внедрения ИИ во все области, в том числе в экономику и образование. Программа должна быть выполнена к 2030 году.

Президент отметил, что российская правовая база в ИИ не должна мешать его развитию, а наоборот, стимулировать его. Он поручил комиссии по искусственному интеллекту просчитать модели рисков и угроз в сфере применения таких технологий.

Владимир Путин заявил, что ИИ, как и цифровые платформы и автономные системы, формирует новый облик экономики, обороны, социальной сферы и «всей жизни страны». Российские технологии должны быть конкурентоспособными в мире, отметил президент. От способности страны следовать технологическим изменениям зависят суверенитет и само существование страны, сказал он.

«Только при наличии собственных моделей (искусственного интеллекта.— “Ъ”) мы сможем уверенно двигаться вперед, гарантировать безопасность и обороноспособность — что особенно важно. Оставаться на переднем крае научной и инженерной мысли»,— заявил господин Путин.