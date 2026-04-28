Набиуллина развеяла миф о буме IPO при низкой ключевой ставке

При первичном размещении акций на бирже (IPO) российские эмитенты и инвесторы в основном смотрят на краткосрочную выгоду, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, именно это, а не высокая ключевая ставка, сдерживает активность IPO.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Не нужно кормить себя иллюзиями, что когда мы снизим ключевую ставку, у нас будет бум IPO. Вряд ли будет. Есть барьеры другого рода»,— пояснила госпожа Набиуллина на «Альфа-саммите» (цитата по ТАСС).

Банк России начал смягчать денежно-кредитную политику в июне 2025 года. 24 апреля текущего года регулятор восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — с 15% до 14,5%. При этом глава ЦБ уточнила, что этот процесс не происходит автоматически и при принятии решения по ставке происходит «тщательный анализ». На пресс-конференции после заседания по ставке Эльвира Набиуллина также говорила, что ЦБ рассматривал несколько вариантов, в том числе сохранение показателя на прежнем уровне. К последнему сценарию регулятор может вернуться на следующем заседании, указывала госпожа Набиуллина.

С начала 2026 года IPO в России провела только торговая платформа B2B-РТС (входит в группу Совкомбанка). О намерении выйти на биржу до конца апреля также сообщал разработчик программного обеспечения «Фабрика ПО» (входит в группу «Софтлайн»). Оба размещения, писал «Ъ», в основном нацелены на частных инвесторов.