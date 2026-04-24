Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки на следующем заседании

При обсуждении размера ключевой ставки совет директоров Банка России (ЦБ), помимо снижения показателя на 50 базисных пунктов, рассматривал и паузу в этом процессе. На следующем заседании ЦБ может пойти по последнему сценарию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

«Паузы возможны всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения... он предполагает паузы, и все будет зависеть от данных»,— уточнила госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания. Рост проинфляционных рисков, по ее словам, требует более взвешенного подхода в отношении ставки.

Сегодня ЦБ решил восьмой раз подряд снизить ключевую ставку. Теперь показатель составляет 14,5% годовых. Регулятор объяснил решение тем, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и при этом сохраняется «существенная неопределенность» со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики правительства.

