Набиуллина рассказала о принятии решений по ключевой ставке
Решение по ключевой ставке не принимается автоматически, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, это «требует очень тщательного анализа со стороны» экспертов и сотрудников регулятора.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Госпожа Набиуллина рассказала, что в 2025 году одним из непростых решений было выбрать траекторию снижения ключевой ставки. Как уточнила глава ЦБ, регулятор ставил целью, «с одной стороны, остановить маховик инфляции, который раскручивался, с другой стороны — не навредить возможностям экономики развиваться».
«И наши решения — они не автоматические. Хотя иногда может кому-то показаться со стороны, что это так»,— сказала Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите» (цитата по ТАСС).
24 апреля ЦБ восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — с 15% до 14,5%. Курс на смягчение денежно-кредитной политики был начат летом 2025 года. Глава регулятора называла одной из главных задач борьбу с инфляционными ожиданиями. По ее словам, у 30–40% россиян есть сбережения, которые они стремятся сохранять.
Инфляция и ключевая ставка
